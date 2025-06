Pout : arrêté alors qu’il allait sodomiser un garçon de 13 ans, le soudeur avoue et formule une surprenante demande lors de son procès

Devant la Chambre criminelle de Thiès, M. Kairé, un soudeur métallique d’une trentaine d’années, est jugé pour tentative de viol, détournement de mineurs et acte contre-nature. Selon L’Observateur, qui a assisté à l’audience, M. Kairé a été arrêté en 2022 alors qu’il s’apprêtait à agresser sexuellement un garçon de 13 ans. Le quotidien du Groupe futurs médias souligne qu’il s’agissait déjà de sa troisième tentative pour des faits similaires.

L’incident qui a conduit à son inculpation s’est déroulé au terrain de football de Pout. La même source rapporte que M. Kairé a emmené de force le jeune M. Ciss dans les toilettes. Des témoins, alertés par la scène, ont tenté de l’interrompre en jetant des pierres sur le toit. Malgré cela, M. Kairé a déshabillé l’enfant. C’est à ce moment précis que la mère de la victime, alertée, a fait irruption et a surpris le soudeur en flagrant délit.

Arrêté et livré à la gendarmerie, le mis en cause a été inculpé et placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction de Thiès. Lors de son procès, tenu trois ans après les faits, le prévenu a tout avoué : « J’ai trouvé le garçon seul au terrain de football. Quand je le conduisais vers les toilettes, il a refusé, mais je l’ai forcé. Je l’ai ensuite déshabillé pour entretenir une relation sexuelle avec lui… J’avais l’intention de le pénétrer, mais je ne suis pas parvenu à le faire. »

De manière surprenante, M. Kairé a ensuite attribué ses actes à un « esprit maléfique » et a formulé une demande inhabituelle au tribunal : « Je veux qu’on me trouve une épouse pour que cet esprit me libère. »

Le Procureur de Thiès a toutefois souligné que le soudeur est un récidiviste, ayant déjà été arrêté à trois reprises pour des faits similaires, et a requis l’application de la loi. L’avocate de la défense a, quant à elle, plaidé que son client ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales et que sa place serait dans un centre spécialisé plutôt qu’en prison.

L’affaire a été mise en délibéré par le juge, et la décision est attendue pour le 8 juillet 2025, indique L’Observateur.