Convoqué hier après sa malencontreuse sortie médiatique pour «démentir» le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Serigne Ahma Mbacké n’avait pas posé pied à la Section de Recherches où il avait été convoqué. Conséquence de cette bravade à l’endroit des gendarmes, il a été discrètement cueilli, ce jeudi, par une équipe civile.

Au moment où ces lignes sont écrites, le jeune marabout Mbacké-Mbacké est en garde à vue, confiné dans la chambre de sûreté de la Section de Recherches, à Colobane. « Il sera, à en croire des sources judiciaires, extrait dans les prochaines heures pour audition. » Comme lui, ils sont nombreux au Sénégal à nier l’existence du coronavirus. Et, à défaut de pouvoir tenir un argumentaire cohérent, ils se cachent toujours derrière Serigne Touba qui serait capable de guérir tous les maux du monde.

Avant lui, c’est Mame Gor Diazaka, Selbé Ndom et Ablaye Mbaye Pekh qui ont été les hôtes du commandant Abdou Mbengue, le patron de la Section de Recherches. Mais, mis face à leurs responsabilités et menacés de poursuites, les premiers « clients » de la gendarmerie se sont fendus en excuses. Et ont promis de devenir d’acharnés ambassadeurs de la prévention. Toute chose que Serigne Ahma Mbacké a refusé de faire.

A l’origine de leur projet négationniste se trouvent des enjeux économiques énormes qu’ils sentent échapper à leur contrôle. Conscients du gain qu’ils peuvent tirer de ces rencontres religieuses, menacées par cette pandémie du coronavirus, certains marabouts ne veulent pas voir annulés leurs programmes. A cet effet, si certains ont préféré donner des consignes alambiquées, des téméraires comme Serigne Asma Mbacké préfèrent affronter le gouvernement.