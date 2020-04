Pour Didier Raoult, il est « possible que l’épidémie disparaisse d’ici quelques semaines »

Dans une nouvelle vidéo diffusée ce mardi, le professeur marseillais Didier Raoult s’est montré optimiste quant à la suite du combat contre le Covid-19. « Il est possible que l’épidémie disparaisse d’ici quelques semaines », a assuré le patron de l’IHU Mediterranée Infection.



Le combat contre le Covid-19 est-il en train d’être gagné ? Oui, si l’on en croît Didier Raoult. Optimiste, le patron de l’IHU de la Timone a expliqué dans une nouvelle vidéo publiée ce mardi que la virus était de moins en moins présent à Marseille. « Ici, l’épidémie est en train de disparaître progressivement, a-t-il fait remarquer, chiffres à l’appui. Au pic, on a eu jusqu’à 368 cas (positifs) nouveaux par jour, et actuellement on est plutôt dans la zone de 60 à 80 nouveaux cas par jour, donc il y a une diminution significative ».

Selon Didier Raoult, il est donc « possible (…) que l’épidémie disparaisse au printemps (à la fin du printemps, ndlr), et que d’ici quelques semaines, il n’y ait plus de cas pour des raisons qui sont extrêmement étranges, mais qu’on a l’habitude de voir pour la plupart des maladies virales respiratoires, je crois que c’est assez banal ».



Sceptique sur l’efficacité du remdesivir

Le professeur de microbiologie a également profité de cette nouvelle vidéo pour démonter une étude sur le remdesivir (autre traitement possible contre le virus, développé par le laboratoire Gilead et salué par l’OMS), publiée dans le New England. « C’est un défi à toute méthodologie, a déploré le spécialiste des maladies infectieuses. Pour la première fois on ose publier une étude où il n’y a pas de comparatif. Ni historique, ni géographique. On ne compare ce traitement à rien (…) La seule chose que l’on note,

c’est qu’il y a une toxicité considérable, avec 60% d’effets secondaires, ce qui veut dire que ce médicament ne peut pas être utilisé en dehors des patients qui ont une forme très grave. Et on sait que les patients dans un état grave n’ont presque pas ou n’ont plus de virus ».

À l’IHU, “la mortalité est inférieure à 0,5%”, résultat “le plus spectaculaire au monde”



Didier Raoult a enfin donné quelques résultats du traitement hydroxychloroquine/azithromycine qu’il prescrit à ses patients pour lutter contre le Covid-19. « On est très content, a-t-il dit, avant de donner des chiffres. On a testé 32 083 patients et 4296 étaient positifs. 2628 personnes ont été traitées par notre protocole, et on compte 10 morts. On confirme donc qu’on a pour l’instant une mortalité inférieure à 0,5%, ce qui est un des résultats ou le résultat le plus spectaculaire actuellement au monde ».

