Pour calmer les ardeurs, Augustin SENGHOR annonce une pelouse à 100 millions pour Lat Dior

A quelques heures du renouvellement du bureau de la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), le candidat du Programme Consensuel qui va briguer une quatrième candidature, a organisé une conférence de presse pour présenter son bilan.

A cette occasion, Augustin SENGHOR a annoncé une nouvelle pelouse pour le stade de Lat Dior de Thiès qui a fait l’objet de plusieurs critiques surtout lors du dernier match du Sénégal contre la Zambie.

« Tout est en règle au stade Lat Dior de Thiès. Le seul point noir, c’est la pelouse et elle est en train d’être refaite avec nos experts locaux. La Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS), avec Louis Lamotte, nous a aidés à faire des études avec nos experts locaux des deux centres de Toubab Dialaw et Guéréo. Il nous faut de meilleurs gazons et j’espère qu’on l’aura le 3 septembre. On a signé un accord avec la société Gregorie international. Cette société a fait la pelouse du stade où la finale de la coupe de la CAF s’est jouée au Bénin. On a discuté et on est tombé d’accord, mais cela coûte excessivement cher parce que ça va coûter 100 millions de FCFA », déclare-t-il.

Une pelouse neuve qui va, assure-t-il, faciliter l’homologation dudit stade par la CAF.

