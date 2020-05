L’affaire des adolescents partis fêter la fin du ramadan par des orgies sexuelles dans des appartements meublés de Dakar continue d’occuper les esprits. A en croire des confidences obtenues auprès des sources judiciaires plusieurs personnes dont des adultes ont été arrêtées.

On en sait un peu plus sur le scandale des adolescents arrêtés par la Division de la cybercriminalité de Dakar, une antenne de la DIC, et présentés comme des acteurs de « partouzes géants. » Il est revenu, des sources de Kewoulo, que la plupart des adolescents visibles sur les fameuses vidéos pronographiques en circulation sur les réseaux sociaux ont été arrêtés à la cité des pères Maristes de Dakar. « Les ébats sexuels ont lieu dans les Résidence Zeina des Maristes et dans une chambre meublée de Sacré Cœur et non à la cité Mixta. » A demblée tenu à rectifier une de nos sources.

Selon les témoignages délivrés par ces mêmes sources judiciaires, « parmi les personnes arrêtées, il y a une gamine de 14 ans. Et tout le reste de la bande, constituée de filles, a moins de 18 ans. Ce sont toutes des mineures. » Ces mineures qui ont commencé leur blow la veille de la Korité auraient été rejoint par 6 hommes dont le gérant d’une des maisons hôtes. Aussi, quatre jeunes âgés entre 19 et 21 ans faisaient partie des fêtards. Arrêtés en même temps que la bande de jeunes, les gérants de ces structures vont devoir répondre des chef d’incitation à la débauche, de pédopornographie, de viol etc….