Pont de l’émergence : Les pompiers ont procédé à l’extraction des corps

Les pompiers ont commencé à extraire les corps en putréfaction découverts sous le pont de l’émergence. Les soldats du feu, habillés en combinaisons blanches et jaunâtres, ont mis les restes dans les sacs noirs qui ont été sortis du canal. Ils poursuivent le travail d’extraction.

Sur les lieux, un monde fou s’est amassé autour du pont et suit avec intérêt les opérations. Pompiers, policiers, gendarmes et les agents de la mairie de la patte d’oie sont sur place pour s’enquérir de la situation. « Comme vous, on nous a alertés nous aussi. Il semblerait qu’ils étaient coincés à l’intérieur du canal. A présent nous attendons l’évolution de la situation« , explique Moustapha Diop, agent de mairie de patte d’oie.

Pour rappel, le mois dernier, des bandits avaient agressé une dame avant de prendre la fuite. Ils se sont engouffrés dans le tunnel situé sous le Pont de l’émergence. Pour les amener à sortir, des pneus avaient été allumés à l’entrée du pont. Mais, depuis, ces malfrats ne sont pas sortis.