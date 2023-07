Les menaces que les manoeuvres politiques, du camp présidentiel font peser sur la paix sociale au Sénégal, commencent sérieusement à inquiéter la société civile comme les organisations des Droits de l’Homme. Dans une déclaration parvenue à la rédaction de Kéwoulo, elles demandent au gouvernement de permettre la participation de tous les candidats à la future présidentielle. Et permettre surtout au leader de l’opposition, Ousmane Sonko, de briguer le suffrage des Sénégalais lors de ces échéances de février 2024.

Nous, organisations de défense des droits de l’homme et des libertés, membres de la communauté internationale et citoyens du Sénégal, sommes profondément préoccupés par les manœuvres politiques en cours visant à empêcher l’opposant Ousmane Sonko de se présenter à l’élection présidentielle de 2024. Nous dénonçons fermement la tentative du président Macky Sall de modifier la loi électorale à sept mois de l’élection présidentielle pour des raisons politiques et personnelles. Cette modification de la loi électorale, si elle est actée par les députés, risque d’installer le pays dans l’instabilité et le chaos et compromettre la tenue de l’élection présidentielle de 2024 à date échue.

Nous condamnons également la trahison de Khalifa Sall et Karim Wade, qui ont décidé de tourner le dos à leur allié Ousmane Sonko pour aller rejoindre Macky Sall dans une manœuvre visant à isoler Ousmane Sonko et l’écarter de la course pour la présidentielle de 2024. Nous rappelons que la démocratie repose sur le respect des règles électorales et le droit pour chaque citoyen de se présenter librement à une élection. Toute tentative de manipuler les règles électorales pour empêcher un opposant politique de se présenter est une violation flagrante de la démocratie et des droits fondamentaux des citoyens. Nous appelons le président Macky Sall et les députés sénégalais à respecter la démocratie et les règles électorales en vigueur, à ne pas modifier la loi électorale à des fins politiques et à permettre à tous les citoyens de se présenter librement à l’élection présidentielle de 2024.

Nous appelons également la communauté internationale, notamment l’Union Africaine, les Nations Unies et l’Union Européenne, à suivre de près la situation politique au Sénégal et à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la démocratie et les droits fondamentaux des citoyens. Enfin, nous appelons tous les citoyens du Sénégal à rester vigilants et à défendre la démocratie et les droits fondamentaux en toutes circonstances. La démocratie est un bien précieux qui doit être préservé et protégé. Nous ne pouvons pas permettre que des manœuvres politiques mettent en péril la stabilité et la paix dans notre pays. Nous devons tous agir ensemble pour préserver la démocratie et les droits fondamentaux des citoyens du Sénégal.