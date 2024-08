Politique: Le salaire de Ousmane Sonko dévoilé, le Premier ministre bien...

Le 31 juillet dernier, L’Observateur a publié un article révélant les salaires des principales personnalités occupant des charges publiques. Cette enquête fait suite à la divulgation du salaire du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui s’élève à 4,8 millions de francs CFA par mois, comme inscrit dans sa déclaration de patrimoine rendue publique le 29 juillet.

Selon les informations fournies par le journal du Groupe futurs médias (GFM), cette somme est proche des revenus mensuels des dirigeants des autres institutions de la République, notamment ceux de l’Assemblée nationale, du Haut conseil des collectivités territoriales, et du Conseil économique, social et environnemental. Cependant, ces derniers peuvent également bénéficier de fonds sociaux, variant entre 10 et 15 millions de francs CFA par mois, selon des montants fixés par le chef de l’exécutif. Ces fonds viennent s’ajouter à leurs émoluments, auxquels d’autres avantages peuvent également s’agréger.

En ce qui concerne le Premier ministre, L’Observateur rapporte qu’il perçoit un salaire mensuel légèrement supérieur à 4 millions de francs CFA. Bien qu’il ne dispose pas de fonds politiques, il bénéficie toutefois d’une ligne de crédit discrétionnaire, alimentée selon les décisions du président de la République. Ces révélations sur les rémunérations des hauts dirigeants soulèvent des questions sur la gestion des fonds publics et la transparence au sommet de l’État.