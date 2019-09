Politique Le PUR solde ses comptes avec Issa Sall : « Il n’est pas professeur d’université »

« Issa Sall n’est pas professeur d’université alors qu’il l’a clamé partout sur des plateaux de télévision soutenant qu’il est professeur titulaire des universités ». Les propos sont de Cheikh Ahmed Tidiane Youm, une des têtes pensantes du PUR qui tire sur le désormais ex secrétaire général du parti, dans un entretien à WalFadjri.

« En réalité, il n’est absolument pas du tout professeur. Je vous renvoie à la plateforme du Cames qui est le seul organe habilité à délivrer ce titre en Afrique de l’Ouest et à Madagascar », enfonce le chargé de la stratégie et de la vie du parti.

Quid du congrès qui l’a débarqué et dont la tenue est contestée par Issa Sall ? « Dire que le congrès n’est pas valide parce que le président et le coordonnateur du parti étaient absents, c’est une aberration indigne de son rang. Il prétend être professeur, normalement, il ne doit pas être aussi léger », charge encore Ahmed Tidiane Youm. Selon qui, Moustapha Sy s’est référé aux dispositions du règlement intérieur du parti. Il a les prérogatives de nommer des chargés de mission pour structurer les instances ».

