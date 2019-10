Politique : Devant les maires, le Président Macky décrit un Sénégal prospère qu’il est le seul à voir

Il y a le Sénégal des uns et le Sénégal de l’autre ! Après avoir reconnu qu’il lui restait plein de choses à réaliser, dans son deuxième et « dernier » mandat, le Président Macky Sall, qui rencontrait les élus locaux du Sénégal a décrit un pays où les secteurs les plus vitaux ont émergé.

« Tout n’est pas fait et tout n’est pas prêt », a-t-il reconnu. Toutefois, il s’est réjoui du fait qu’« en 7 ans, nos performances économiques ont plus que doublé, nos performances ont souvent triplé et même quadruplé pour les filières du secteur agricole », a-t-il dit devant les maires et présidents de conseils départementaux.

Selon lui, « en 7 ans si nous sommes arrivés à allouer, par le budget national, 30 milliards aux plus démunis d’entre nous à travers le programme national des Bourses de sécurité familiale et 30 autres milliards à la promotion de l’entrepreneuriat rapide, dédiés aux femmes et aux jeunes, à travers la Der, c’est que notre économie a bien retrouvé ses fondamentaux. En 7 ans, si notre administration et nos vaillants entrepreneurs du secteur privé ont su créer près de 500 000 emplois, hors emplois agricoles et commerce, à la faveur de la reprise effective de l’investissement privé, c’est que notre économie est dans un cycle de croissance rigoureuse. En 7 ans, ensemble nous avons étendu, les cartes scolaires, universitaires, hospitalières, judiciaires, pour rapprocher l’administration des citoyens », a évoqué en conclusion le président.

Bref, comme le souligne nos confrères du journal « Le Témoin », le Sénégal prospère et pays de Cocagne qu’il a vanté hier devant les élus locaux, le président Macky Sall est le seul à le voir !