Le tonitruant pourfendeur d’Abdoulaye Diouf Sarr à Yoff et non moins candidat à la mairie de la commune est retourné chez lui. Cueilli par une équipe de gendarmes envoyée par le procureur de la République, celui qui a osé accuser le ministre de la santé de malversations a été auditionné par les enquêteurs. A l’issue de son audition, il est reparti libre de la gendarmerie.

Mamadou Guèye a-t-il pu convaincre les enquêteurs de la fiabilité de ses graves accusations de détournements de deniers publics et d’objectifs portées à l’encontre du ministre de la santé et non moins maire de Yoff pour recouvrer la liberté? Ou bien, la politique politicienne a-t-elle eu le dernier mot devant les impératives de la justice, obligeant la Section de recherches à renvoyer chez lui celui qui a osé porter de si honteuses accusations à l’encontre de l’un des hommes les plus importants de ce pays, surtout en cette période où il doit être serein pour monter au front et organiser la riposte nationale contre la Covid-19?

Ce sont autant de questions qui taraudent l’esprit des observateurs de la scène politique yoffoise surpris de savoir que «le président du mouvement des valeurs (MRV) a été remis en liberté» après avoir été cueilli par la Section de recherches sur instruction du parquet. Présenté comme le plus sérieux adversaire d’Abdoulaye Diouf Sarr, Mamadou Guèye a, ces derniers temps, réussi à sortir des frontières de Yoff grâce aux actions humanitaires qu’il mène un peu partout. Pendant ce temps, “celles de son adversaire seraient souscrites qu’au cercle restreint de ses proches”, selon les accusations de son principal adversaire et confirmé par de nombreux témoignages obtenus par Kewoulo à Yoff.

En plus de ses actions humanitaires que peu de Yoffois ont perçu, l’image d’Abdoulaye Diouf Sarr, intimement liée à la mauvaise gestion de cette pandémie du coronavirus, n’est pas du tout reluisante. “Il est le ministre de la santé et, à ce titre, celui qui devait combattre les rassemblements pour éviter la propagation du coronavirus. Et c’est lui-même qui ne rate aucune occasion pour se mettre en scelle. Il utilise la moindre occasion pour organiser des rencontres géantes aux cours desquelles aucune mesure barrière n’est respectée, comme lors de l’inauguration de l’auto-pont de Yoff. La distribution des plantes de cocotier à Yoff.” A murmuré une source proche du palais.

S’il n’y avait que ça à déplorer dans la conduite par Diouf-Sarr des affaires de la cité, il y en aurait déjà trop pour le discréditer. Mais, ces derniers temps et avec l’avènement d’Abdoulaye Diouf Sarr à la mairie, “des fauteurs de troubles”, recrutés comme “agents de la mairie” ont commencé à dicter leurs lois aux populations de Yoff, en hésitant pas, parfois, à utiliser la manière forte contre toute personne qui ne se plierait pas à leurs injonctions. Des boulangers comme de petits commerçants qui occupaient l’espace public ont déjà fait les frais de ses gros bras. Comme on l’avait vu lorsque ses sbires se sont mis à caillasser le domicile de paisibles citoyens qui auraient refusé de se plier à leur bon vouloir.