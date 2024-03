La scène politique sénégalaise s’est agrandie avec l’arrivée de nouveaux acteurs pas comme les autres que l’on a connus jusque-là. Ancien talibé (élève coranique), Serigne Habib Niang est, aujourd’hui, le nouveau porte-parole des Sénégalais exclus de la politique au motif qu’ils n’ont pas reçu d’éducation et une scolarité occidentale, puisque la langue officielle est le français. Ancré dans ses racines sénégalaises, ce self-made man, originaire de Daara, dans le département de Linguère, est le leader du “Mouvement Ci Laa Bokk”, un regroupement politique qui ambitionne de diriger le Sénégal…

Habib Niang président du “Mouvement Cila Bokk” est un jeune qui a la formation des “Daras”. Le mouvement a été crée à Dara Djiolof dans le département de Linguère. Ce mouvement a des bases politiques, car les religieux et les “Domous Daras” ne doivent pas être exclus de la vie politique. Ils sont cependant plus à mesure de faire de la politique, car la politique signifiant l’art de gérer la cité. Etant stigmatisé car ne parlant pas le français, les “Domous Daras” s’impliquent de plus en plus dans la vie politique au Sénégal. Cependant il faut noter que dans l’histoire politique du Sénégal il y a plusieurs religieux qui ont eu à le faire, nous pouvons citer le cas de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum, son fils Serigne Moustapha Sy, ainsi que les jeunes de la nouvelle génération pour ne citer que ceux là.

Cependant, selon Habib Niang: “les religieux et les “Domou Daras” sont plus apte à en faire, et de ce fait, les jeunes aussi doivent plus s’impliquer dans la vie politique de notre pays. La politique étant décriée par la manière dont elle est faite est une raison de plus pour les religieux de s’y investir pour pouvoir le faire avec art et dans ce sens aller vers une bonne gouvernance de notre pays, une meilleure gestion et le développements de notre pays“. Dans ce sens, Habib Niang de poursuivre que: “nous nous sommes engagé en politique pour essayer de corriger l’injustice que nous avons subit dans notre jeunesse quand il était question dans une école coranique pour notre apprentissage. Il se trouve qu’il n’avait pas d’écoles adéquat qui répondaient aux normes que mes parents voulaient pour moi. De ce fait, j’ai été amené à Mbour dans une école coranique où je devait mendier pour me nourrir, et là je pense que c’est la première injustice que nous autres “Domous Daras” avons subis dans notre formation“.

Cependant il faut noter que dans cette formation que nous avons subis, même nos professeurs qui devaient finaliser nos études ne sont pas soutenus par les autorités étatiques. De ce fait c’est très important pour nous autres de nous impliquer dans la vie politique pour pouvoir parer à tout cela. Et de ce fait, nous avons implanté plusieurs cellules un peu partout au Sénégal et même dans la diaspora.

Cependant il faut noter aussi notre “Mouvement Cilaa Bokk” est en parfaite harmonie avec les autres acteurs politiques de notre zone. Ce que nous voulons, c’est juste apporter une pièce à l’édifice qui est notre pays le Sénégal. Dans ce sens, notre Mouvement est pour la transparence, l’inclusivité et dont tout le monde peut s’y retrouver. Les libéraux, les démocrates entre autres sont tous les bienvenus.

“En ce qui concerne l’amnistie, si le président Macky Sall l’a fait pour pour le bien du peuple, c’est une bonne chose, mais si c’est le contraire et que les gens qu’il veut amnistier ne sont pas preneur, cela pose problème“.