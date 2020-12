C’était, à la base, un combat inégal. Un défi que tous croyaient perdu d’avance. Un duel dans lequel les gros caïmans de la politique koldoise n’avaient pas osé s’engager, de peur d’y laisser leurs crocs. Et, alors que personne ne le croyait assez téméraire pour engager ce défi qui consiste à s’attaquer à ce qui ressemblait à des citadelles imprenables, Doura s’y est mis. Et il a gagné son combat contre le grand Abdoul Mbaye et son mouvement nation l’ACT.

Après les écoles de la commune -soutenues de manières régulières depuis quelques années-, les mouvements de jeunesse, la population koldoise qui a beaucoup bénéficié de ses nombreuses actions sociales, c’est au bastion koldois de l’ACT qu’Abdourahmane Baldé et son mouvement, “Kolda Debout“, s’en sont pris. Et aussi invraisemblable que l’on pourrait imaginer l’issue de ce challenge fou, c’est le petit poucet de la politique local qui a gagné le grand banquier et ancien Premier ministre du Sénégal. Et ce duel s’est déroulé alors qu’Abdoul Mbaye avait réussi son maillage du territoire national, en réussissant parfois à se rendre plus audible que le palais, c’est Doura et son mouvement qui sont venus prendre possession de ses terres. En enrôlant, tout simplement sa cheffe d’état-major….pardon sa coordinatrice dans la commune de Kolda.

Avec ses militants, Kadidiatou Boïro a décidé de changer de camp. Par réalisme. “Si, avec ma base, nous avons rallié le mouvement, “Kolda debout“, c’est que nous avons longtemps cheminé avec mon ex-parti (ACT) sans succès. Et sans issue heureuse. Et avec Abdourahmane Baldé, nous avons trouvé un produit rare. Un homme dont la politique est marquée par des actions concrètes de développement. Il ne verse pas dans le sensationnel ni dans des promesses farfelues, jamais tenues. Nous l’avons rejoint, aussi, parce que nous avons été séduits par l’idée concrète de développement qui anime Doura. Il est dans la constance et la dynamique faisant de lui un modèle phare de la jeunesse.» A déclaré l’ex-égérie d’Abdoul Mbaye à Kolda.

Touché par de marques de reconnaissance des Koldois, Abdourahmane Baldé a déclaré être profondément heureux que ce meeting de ralliement se soit tenu. Et, même si le ralliement de Kadidiatou Boïro est un grand événement politique et son symbolique très marquante, Abdourahmane Baldé préfère, lui, saluer “l’engouement des gens pour (leur) cause, pour (leur) cité.” Parce que, à en croire Doura “si Kadidiatou Boïro et ses militants ont décidé de quitter un parti politique pour rejoindre -Kolda Debout- c’est parce qu’ils ont été convaincus par les actions concrètes que nous avons posées. E, en ce sens, je ne ménagerais aucun effort pour la réussite de notre compagnonnage. Et, ensemble nous allons construire un Kolda nouveau et votre engagement est une grande fierté pour nous…» Pendant ce temps, tous les observateurs de la scène politique koldoise se demandent ce que sera la réaction du camp dont la cheffe d’état-major s’est rendue à Abdourahmane Baldé. Avec armes et bagages.