Assemblée Nationale : Mme le ministre Aïssatou Sophie Gladima annonce encore une baisse du prix de l’électricité

Le vote de budget des ministres se poursuit à l’Assemblée nationale. Hier, la ministre du Pétrole et des Énergies, Aïssatou Sophie Gladima a annoncé une baisse des coûts de l’électricité en 2023.

«Avec l’exploitation prochaine du pétrole et du gaz, en 2023, les centrales de Senelec seront converties pour fonctionner au gaz local, et on aura une baisse des coûts de production, par conséquent du prix de l’électricité», a rassuré Aïssatou Sophie Gladima.

D’après la ministre, les tarifs sont déterminés par la Commission de régulation du secteur de l’électricité (Crse), en fonction des coûts de production du programme d’investissement validé par la Crse, de l’inflation locale étrangère et du prix du combustible.