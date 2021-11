Politique : Abdou MBOW journaliste, Amadou BA PASTEF refuse d’y croire

Les militants de PASTEF continuent d’éplucher les listes d’investitures de la coalition Benno Bokk Yakaar à la recherche de la moindre faille à exploiter. Ainsi, sur la liste proportionnelle de BBY/ Thiès, Abdou MBOW, premier vice-président de l’Assemblée nationale, a indiqué comme profession Journaliste.

Seulement, pour Amadou BA, celui qui se réclame de ce métier n’en fait pas partie. Et pour cause, il fait appelle au code de la presse de 2017 qui stipule est journaliste, « toute personne diplômée d’une école de journalisme reconnue par l’Etat et dont l’activité principale régulière et rétribuée consiste en la collecte, au traitement et à la diffusion de l’information ».

Ce qui n’est pas le cas car toujours selon le responsable de PASTEF. « Abdou MBOW n’est connu, ni exerce d’activité dans aucune rédaction, chaîne de télévision, studio radio ou site internet ». Poursuivant, il ajoute qu’il « n’a rédigé aucun article, réalisé aucune interview, ni assisté ou piloté un comité de rédaction ».

Walfnet