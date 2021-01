Podor : Samba Tall à la barre

Le Président du conseil de la jeunesse de Podor arrêté par la gendarmerie de Podor la semaine dernière pour un post sur sa page Facebook où il dénonçait la corruption et le comportement de “certains chefs de service qui s’enrichissent sur le dos des populations “, est convoqué, ce jeudi devant le procureur.

Samba Tall a bénéficié, depuis, du soutien de la jeunesse et des élèves dès les premières heures de son arrestation. Ses collègues enseignants, dans une déclaration, lui ont témoigne leur soutien. Lequel fait l’objet de controverses car finalement la réunion du G7 local qui était convoquée pour un soutien des syndicats les plus représentatifs n’a pu permettre de trouver un consensus. Certains syndicats de l’élémentaire ont purement et simplement refusé la systématisation qui consistait à arrêter les cours car les compositions sont en cours pour les classes intermédiaires et les classes de Cm2 font un test organisé à l’échelle nationale. Du coup, seuls les enseignants des établissements moyens secondaires ont observé un mouvement d’humeur en guise de soutien en ce jour d’audition.