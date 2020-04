Plus de 400 guides touristiques impactés au Sénégal

Le tourisme est l’un des secteurs les plus touchés par la pandémie du nouveau coronavirus qui jusqu’ici n’a pas épargné les guides touristiques. En effet, au Sénégal plus de 400 guides touristiques ont été affectés par l’impact du Covid-19 depuis son apparition dans le pays.

C’est ce qu’a révélé le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, en marge d’une visioconférence avec l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur touristique tenue ce mardi 28 avril. D’où la mise en place d’un Crédit Hôtelier Touristique d’une dotation renforcée de 15 milliards de francs Cfa par l’État pour subvenir aux besoins de fonds de roulement et d’investissement des acteurs du secteur qui sont impactés par la pandémie.

Et selon la tutelle, les guides touristiques sont également éligibles pour avoir des prêts s’ils ont un besoin en fonds de roulement pour supporter cette crise sanitaire. Ils sont aussi éligibles pour bénéficier d’un financement d’investissement pour des projets. Et sur ce plan, Alioune Sarr a fait savoir que son département ministériel va étudier en interne pour voir comment leur faire bénéficier d’un crédit hôtelier afin qu’ils puissent monter leurs propres projets.

Le ministre a par ailleurs rappelé que ce Crédit Hôtelier Touristique est un Plan de résilience qui repose sur trois piliers essentiels : à savoir : permettre aux entreprises touristiques de pouvoir absorber les effets du Covid-19 (préserver l’outil de travail et les emplois), avoir un plan de relance et de redressement, et enfin, penser au futur. C’est donc un prêt en revolving. Autrement dit, c’est de l’argent public que l’État met à la disposition des acteurs du secteur pour faire face à une crise.