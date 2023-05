La Poste: Plus de 2700 agents risquent d’aller au chômage….

Le nouveau plan de restructuration de La Poste établi par les auditeurs et mis à la disposition de la direction générale va envoyer 2721 travailleurs au chômage. Selon l’Observateur ces agents seront forcés à quitter la société par des départs négociés et des licenciements pour motif économique. La société a une masse salariale de 20,8 milliards FCFA pour un effectif de 4088 agents alors qu’elle en dit en disposer normalement 1367 travailleurs.

Dans ce document, l’objectif est de fixer à terme un effectif optimal entre 1000 et 1367 agents, sur des postes et des compétences professionnelles stratégiquement liés aux besoins organisationnels actuels et futurs de l’entreprise et du secteur postal. La société ne va plus payer 13,9 milliards FCFA avec le départ des 2721 agents.

Selon nos confrères les charges de La poste ont augmenté de 19% entre 2017 et 2021, passant de 27,052 à 32,163 milliards FCFA, soit un peu plus de 5 milliards FCFA. Ceci à un incident sur la masse salariale qui a connu une hausse de 30%, soit 4,7 milliards FCFA en valeur absolue.