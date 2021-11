Plus de 261 000 enfants en situation carcérale : L’Unicef invite à une réforme de la justice des mineurs

Plus de 45 000 enfants ont été libérés de prison et rendus en toute sécurité à leur famille ou à une alternative appropriée, depuis le début de la pandémie de Covid-19, selon de nouvelles données publiées ce jour par l’Unicef.

Le rapport de l’Unicef intitulé «La détention d’enfants en temps de Covid» révèle que les gouvernements et les autorités de détention d’au moins 84 pays ont libéré des milliers d’enfants depuis avril 2020, date à laquelle l’Unicef a attiré l’attention sur leur risque accru de contracter la Covid-19 dans des espaces confinés et surpeuplés, et a appelé à leur libération immédiate.

Le rapport indique aussi que les enfants en détention – y compris en détention pré et post-procès, en détention pour l’immigration, détenus en relation avec un conflit armé ou la sécurité nationale, ou vivant avec des parents en détention – sont souvent détenus dans des espaces confinés et surpeuplés. Ils ne bénéficient pas d’un accès adéquat aux services de nutrition, de soins de santé et d’hygiène, et sont exposés à la négligence, aux abus physiques et psychologiques, et à la violence sexiste. Nombre d’entre eux se voient refuser l’accès à un avocat et à des soins familiaux, et sont incapables de contester la légalité de leur détention.