Plan de riposte contre le Covid 19 : ONUFEMMES répond à l’appel de Madame Ndèye Sali Diop DIENG pour renforcer la résilience des familles vulnérables

A la suite du signalement, fin décembre 2019, par la Chine de la survenue sur son territoire d’une maladie à potentiel épidémique, attribuée à un nouveau coronavirus n-Cov19, renommé COVID-19,

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, l’épidémie due au nouveau virus comme étant une Urgence de Santé Publique de Portée Internationale (USPPI) et déclaré Pandémie au 11 Mars 2020.

Le continent africain n’est plus épargné et le Sénégal a connu son premier cas positif COVID-19 le 2 mars 2020.

Pour l’instant, il n’existe pas de vaccin spécifique, des recherches sont en cours. La prise en charge, symptomatique, doit être associée à une prévention du risque de transmission du virus par des gestes barrières.

Face à cette situation inédite, le Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Macky SALL Président de la République a pris des mesures exceptionnelles qui sont articulées dans le programme de résilience économique et sociale (PRES) budgétisé à 1000 milliards de FCFA dont un des piliers porte sur le renforcement de la résilience sociale des populations.

C’est dans ce cadre, que ONUFEMMES a répondu favorablement à la demande du Ministère en charge de la femme, en acceptant de financer la phase pilote de l’initiative dénommée « Les femmes font partie de la solution ».

La particularité de ce programme réside dans son approche innovante consistant à s’approvisionner en riz produit par les femmes pour alimenter les familles vulnérables.

Pour la phase pilote 10 000 ménages vont bénéficier de ce programme d’une valeur de 100 millions Fcfa.

La signature de la convention de financement a eu lieu ce 07 avril 2020 entre 12h30 et 13h30, dans les locaux du Ministère de la Femme en présence du Ministre, de la Directrice Régionale de ONUFEMMES et du Directeur Général de la BICIS représentant BNP Paris Bas partenaire financier du projet.