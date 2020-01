Plage de Yarakh : 314kg de chanvre indien débarqués nuitamment, les trafiquants arrêtés

L’affaire a failli passer inaperçue. Les agents du Bureau des Investigations criminelles et des Stupéfiants (BICS) de la Direction du Renseignement et des Enquêtes douanières (DRED), ont discrètement saisi une importante quantité de drogue et arrêté 3 individus sur la plage de Yarakh.

Cette opération s’est déroulée lundi 20 janvier 2020. C’est en effectuant un service de patrouille et de contrôle que ces éléments de la douane sont tombés sur trois individus qui étaient en train de décharger 11 balles de chanvre indien contenant 292 paquets de chanvre indien, d’un poids total de 314,9 kilogrammes.

La drogue était transportée sur une embarcation. À quelques mètres de celle-ci, était garé un véhicule de marque Renault Dacia, devant charger lesdits colis. Les trois trafiquants ont été arrêtés et tout leur arsenal logistique a été également saisi par les agents au cours de l’opération.

Le même jour, les agents des Douanes de la Brigade de Fimela ont fait une saisie portant sur 05 colis de chanvre indien d’un poids total de 181kgs, trouvés sur le débarcadère de Djifère, suite à un renseignement, tandis que dans la semaine précédente, les agents de la Brigade mobile de Kolda mettaient hors circuit 13kg de chanvre indien et 100 grammes de Hachis dans un véhicule 7 places à Kolda.

Il faut que plus d’une demi-tonne de chanvre indien a été saisie depuis le début de l’année par la Douane et plusieurs individus ont été appréhendés et mis à la disposition de la Justice.