Agressions parfois mortelles et les crimes odieux, l’insécurité grandit à un rythme préoccupant au Sénégal. Une dame dont l’identité n’a pas été révélée, a été retrouvée morte à Pikine (banlieue dakaroise), vers l’arrêt Sips, rapporte nos confrére de la RFM, qui ajoute les circonstances du décès ne sont pas connues. La police scientifique est sur place et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce drame.