Pierre Goudiaby Atépa était, ce dimanche, l’invité du “Grand Jury” de Babacar Fall, sur la RFM. Connu pour son légendaire franc-parler, l’homme qui envisageait de succéder au régime de Macky Sall, en 2019, “pour montrer aux politiques que les Africains ne sont condamnés à mendier et à voir ses enfant n’avoir de choix que de vendre des chaussettes“, l’architecte bâtisseur a repris publiquement la parole. Et, cette fois-ci, c’est pour faire comprendre à tous qu’avec la découverte du gaz et du pétrole au Sénégal, le Plan Sénégal Emergent n’est plus d’actualité. Et le président Macky Sall qui comptait sur des emprunts pour développer son pays “peut mieux faire.”

Pierre Goudiaby Atépa en a toujours après les politiciens qui n’ont pas compris que le monde n’attend pas l’Afrique. Face à Babacar Fall de la RFM, il a fait savoir que “Tout est une question de détermination et de savoir ce que vous voulez. Si vous voulez développer l’Afrique on doit revoir les fondamentaux du développement, sinon on sera toujours pauvres. On sera toujours pauvres. Si vous écoutez la Banque mondiale et le FMI, si vous acceptez leur diktat, vous ne serez jamais développés.” Pour un développement réel de l’Afrique , Pierre Goudiaby Atépa pense que “il faut d’abord que nous travaillons sur la cohésion économique de nos pays. Encore une fois, seuls, nous avons du gaz, nous pouvons l’exporter. Mais si nous nous entendons dans le cadre de cette alliance que j’appelle de tous mes vœux avec les deux Guinée et la Sierra Léone, parce que nous sommes allés très loin nous pourrons réussir.”

Alors que beaucoup pourrait penser que cette alliance rêvée par Pierre Goudiaby et son groupe ne pouvait être qu’une simple utopie, l’auteur de la route de “l‘Acier et de l’Aluminium” a fait savoir qu’il a discuté de ces projets avec des décideurs Africains, en commençant par le chef de l’Etat du Sénégal. Aussi, Pierre Goudiaby Atépa, qui a été reçu par le président Mamady Doumbouya, a fait savoir que de nombreux dirigeants comme des acteurs privés ont donné leur onction pour la réalisation de cette alliance qui va faire des joint ventures avec des investisseurs d’autres pays. “Cette alliance, à coup sûr, va faire des richesses qui vont changer la vie des Africains.” A fait savoir Pierre Goudiaby Atépa. Alors qu’il parle constamment de développement de l’Afrique et de richesse pour les Africains, Babacar Fall a fait remarquer à Pierre Goudiaby Atépa qu’il est à l’origine de l’arrivée de Franck Timis au Sénégal.

“Pour une fois, vous devez vous battre pour ériger un monument en mon honneur, pour vous avoir amené Franck Timis au Sénégal. Si je ne l’avais pas fait, il serait allé en Gambie. Et aujourd’hui, ce serait la Gambie qui allait siphonner tout notre pétrole.” Pour Pierre Goudiaby Atépa, “ce n’est pas de (sa) faute si, en face de Franck Timis, vous aviez mis des tocards lors des négociations. Franck Timis est un homme d’affaires et il a défendu ses intérêts; ce que non pas fait les négociateurs sénégalais.” Pour l’architecte Pierre Goudiaby Atépa, “il faut renégocier tous les contrats pétroliers et miniers du Sénégal.” Ce même appel a été fait à de nombreux dirigeants africains dont les autorités guinéennes.