PHOTOS – Mamadou Loum Ndiaye brise le silence suite à son altercation avec Pepe : « cela n’aurait … »

Après s’être embrouillé avec son capitaine et coéquipier au FC Porto, Mamadou Loum Ndiaye a présenté ses excuses sur son compte Instagram officiel. Le jeune milieu de terrain international sénégalais, s’était violemment disputé avec Pepe à la fin du match qui opposait le FC Porto à Farense ce lundi soir.

Quelques heures après l’incident qu’il a lui-même qualifié de « malheureux et déplorable », il a servi ses plates excuses aux supporters, au club et à son partenaire.

« Je voudrais présenter mes excuses à tous les fans du FC Porto pour le malheureux incident qui s’est produit ce soir. Cela n’aurait jamais dû arriver. Pepe est un grand de frère et j’ai beaucoup appris de lui. Parfois l’envie de gagner dans un match rend certaines choses déplorables… J’ai toujours été un modèle de discipline et de dévotion dans le club et je compte le rester. »

Un acte d’une grande humilité de la part de Loum Ndiaye.