Pétrole et Gaz : un accord de partenariat entre Macky et Africa Oil prend les allures d'un scandale

Alors qu’on a pas finit de parler de l’affaire du présumé « scandale à 10 milliards de dollars » dans le pétrole sénégalais dans lequel le jeune frère du président de la République, Aliou Sall, a été cité, voilà un autre qui risque de faire couler beaucoup d’encre et de salive. La désignation de Macky Sall comme « l’homme de l’année » et l’accord de partenariat signé le 16 juillet dernier entre le Sénégal et Africa Oil and Power, une structure pétrolier, basée en Afrique du Sud, suscitent de vives controverses.

Cet accord qui surprend plus d’un, est, selon le journal « L’Observateur », un torrent de soupçons charrié par les circonstances dans lesquelles le « deal » a été diligenté et homologué.

En effet, en un mois, Africa Oil and Power est passée de structure ayant décerné au chef de l’Etat du Sénégal, le « Prestigieux prix de l’homme de l’année dans le secteur du pétrole africain », à partenaire du Sénégal dans le cadre de sa deuxième phase d’investissement qui, renseigne le quotidien, sera marquée par le lancement d’une série d’octrois de licences de recherches pétrolières et gazières. Un partenariat révélé à la suite d’une audience accordée au Président directeur général d’Africa Oil and Power, Guillaume Doane.

Interrogé sur l’intérêt d’un tel accord, l’ancien directeur de la Société africaine de raffinage (Sar), Jean Michel Seck déclare qu’il n’a jamais entendu parler d’une telle structure, ce, après « plus de 40 ans d’expérience dans le secteur». Même son de cloche pour une autre personne sous couvert de l’anonymat. Cette dernière révèle que ladite structure « porte les germes d’une plateforme de captation de fonds ».

Un expert dans le domaine du pétrole de renchérir : « Ma conviction est que Africa Oil and Power fait partie de ces structures créées par des affairistes pour plumer les riches hommes d’affaires et leaders politiques du continent africain, par le biais de prix bidons ».