Perturbations dans les services WOYOFAL : la Senelec annonce « une permanence caisses » à partir de ce mardi

En raison de perturbations notées dans le service de certains Partenaires délégués aux encaissements et ventes de crédits WOYOFAL, Senelec informe son aimable clientèle de la mise en place d’une permanence caisses, à compter de ce jour au niveau de toutes les agences de son réseau jusqu’à 20h,. Le paiement de factures et l’achat de crédit WOYOFAL pourront donc se faire de 07h30 à 20h à travers les Agences Senelec.

Senelec rappelle par ailleurs, que les transactions peuvent se faire :• Dans les Boutiques WOYOFAL pour les achats de crédits prépayés. ;• A la borne interactive de paiement au niveau de l’Agence de Vincens, 24h/24 pour des achats de crédits WOYOFAL ou des paiements de factures ;

• A partir des points d’encaissement tenus par les structures agréées par Senelec que sont : FREE MONEY, LA POSTE, IN TOUCH, ZUULU, WARI, EXPRESSO (e-money), BDK (Kash Kash), WIZALL). Senelec vous renouvelle son engagement à mieux vous servir.