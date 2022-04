Pénurie de carburant à Ziguinchor : Les Jakartamen à la recherche du liquide vitale pour leurs engins

Depuis presque 48 heures, rares sont les stations de la capitale Sud à disposer de carburant. Les motocyclistes et autres automobilistes font le tour des stations à la recherche de ce liquide vitale pour leurs engins. Les rares stations à disposer de ce liquide sont pris d’assaut par les Jakartamen et autres motocyclistes qui font dans le business avec leurs motos.

Abdoulaye et Babacar, deux jeunes qui ont abandonné les classes pour devenir conducteurs de motos Jakarta à Ziguinchor nous racontent leurs calvaire durant ces quarante voire soixante douze heures. Selon Abdoulaye, depuis ces deux jours, il peine à trouver ce jus pour renforcer son réservoir. « Je suis presque à sec en ce moment et depuis le matin, je fais le tour des stations en vain. C’est un ami que m’a demandé de voir vers la station sise vers le camp militaire, là-bas, il a de l’essence. Et depuis presque deux heures je fais la queue pour espérer remplir mon réservoir ».