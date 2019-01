Pensions de retraite : Macky ordonne le paiement à partir de ce jeudi

Le président Macky Sall a ordonné le paiement des pensions de retraite dès ce jeudi 24 janvier 2019. Instruction que le ministère des Finances compte bien matérialiser.

Le département ministériel renseigne, dans un communiqué de presse, que le Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, M. Amadou BA, «a demandé aux services de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor de procéder par anticipation au paiement des pensions du mois de janvier à partir d’aujourd’hui 24 janvier par virement et demain vendredi 25 janvier 2019 par caisse».