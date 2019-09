PDS-Kaffrine : Babacar Gaye destitué

Babacar Gaye a été destitué de son poste de Secrétaire général de la fédération départementale du Parti démocratique sénégalais (Pds) de Kaffrine, à l’issue de l’Assemblée générale de ladite structure tenue samedi, rapporte le journal Rewmi Quotidien.

Les Libéraux de Kaffrine motivent l’exclusion de l’ex porte-parole du Pds par son adhésion au courant des frondeurs, « Alliance Suqqali Sopi », dont il est l’un des initiateurs. Selon eux, son attitude est une défiance vis-à-vis du parti et de son Secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade, dans « la honteuse et ignoble mission de déstabiliser le Pds de l’intérieur ». Ils l’accusent aussi « d’avoir trahi le mandat qu’il lui avait confié ».