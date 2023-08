Juan BRANCO est passé par la Gambie pour entrer au Sénégal et participer à la conférence de presse des avocats d’Ousmane SONKO. Les autorités sénégalaises n’ont pas du tout apprécié. Et Me Aïssata TALL SALL déclare qu’ils l’ont signifié aux autorités gambiennes.

Me Aissata TALL SALL de déclarer: “il s’est posé un problème entre la Gambie et le gouvernement du Sénégal, cependant nous avons attiré leur attention, et leur avons demandé beaucoup plus de vigilance de ce coté là…toutefois, il n’y a pas eu de reproches. Cependant il faut noter qu’il y a une chose plus importante que cet incident, c’est le problème de la gestion de nos frontières avec la Gambie. Il y a une commission mixte de gestion de celles ci s’appelle Sympact, et se trouve au niveau de l’Etat major.

Sur ce, le président Macky SALL a demandé que nous discutions de ces problèmes là avec beaucoup de compréhension et de fraternité. Car ceux qui ne peuvent pas se séparer, doivent essayer de voire comment vivre en parfaite harmonie“.