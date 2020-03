PAS DE QUARANTAINE : LES PÉRIPÉTIES DU RETOUR DE LA DÉLÉGATION DU SALON DE L’AGRICULTURE

Contrairement à des informations véhiculées après l’officialisation du premier cas de coronavirus détecté au Sénégal, les membres de la délégation du Sénégal au Salon international de l’Agriculture de Paris (France) n’ont pas été mis en quarantaine à leur retour au Sénégal. L’évènement, qui devait se tenir du 27 février au 7 mars a été écourté en raison de la propagation de la pandémie du Coronavirus en France.

A propos des membres de la délégation arrivée hier, lundi 2 mars, Emedia.sn en mesure de confirmer qu’il y avait, entre autres, le ministre de l’Agriculture, Moussa Baldé et certains de ses plus proches collaborateurs, dont son Conseiller technique numéro 1, Younoussa Mballo et plusieurs autres du secteur privé ou des médias. Joint au téléphone, le ministre Baldé lui-même a d’abord confirmé qu’il a subi, comme tout le monde, les différents contrôles requis avant de rentrer chez lui. Sans entrer dans les détails. « J’ai passé les contrôles comme tout le monde et quand les équipes médicales ont jugé que tout était OK, chacun est rentré chez lui. »

« Nous sommes rentrés dans de très bonnes conditions. Nous avons atterri aux environs de 16 heures, à bord d’un vol de la compagnie Air Sénégal. Une bonne partie de la délégation du ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural est revenu par ce vol. A notre arrivée, nous avons trouvé un dispositif sanitaire spécial qui concernait tous les voyageurs, pas seulement nous qui venions du Salon de l’Agriculture de Paris. La délégation, avec le ministre à sa tête, s’est naturellement mise à la disposition des différents contrôles. Ce qui est tout à fait normal. Avant de regagner sa famille, il faut s’assurer que tout était normal et c’est ce que nous avons fait. Le médecin a vérifié la température de chacun et posé des questions. Après trois heures de contrôle et de vérification, nous sommes tous rentrés. Quand on a fini, nous avons pris nos bagages et sommes rentrés tranquillement. Les gens ont peut être exagéré sans comprendre. Mais il n’y a jamais eu de mise en quarantaine nous concernant. »

Nos recoupements auprès des services du ministère de l’élevage nous ont également permis de savoir que le ministre Samba Ndiobène Ka, devrait faire partie de la deuxième vague de participants au SIA, attendue ce mardi à Dakar. Le même circuit les attend à l’AIBD. Une forte délégation de plusieurs dizaines de membres, dont trois ministres (celui en charge de l’Agriculture, celui de l’élevage et celui de l’environnement) ont pris part à l’évènement.

Macky Sall : « « Pas de je suis ministre »… Contrôler tous les passagers »

Après vérification, il semble que la confusion ait été entretenue par le discours du chef de l’Etat, Macky Sall, lors du Conseil présidentiel spécial au cours duquel le plan national de lutte et de gestion contre la pandémie a été dévoilé. Lors de son allocution, le président de la République n’a pas demandé que les membres de la délégation sénégalaise au salon de l’agriculture (près d’une centaine) soient confinés ou mis en quarantaine, mais plutôt que tous, peu importe leur rang, soit contrôlés.