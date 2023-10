Parrainages: des erreurs détectées par Gueum Sa Bopp dans les clés USB de la DGE...qui corrige

Joint au téléphone par PressAfrik, Mamadou Gueye, coordonnateur national des parrainages de ladite coalition indique que “le but avec ce stratagème était d’éliminer le maximum de candidats. Mais heureusement, il y a eu la main de Dieu parce que normalement, cette anomalie devait être insérée ans le logiciel et non dans les clés USB. Ils ont inversé les choses et nus avons été vigilants”.

Selon M. Gueye, “si les autres candidats n’ont pas encore détecté cette erreur c’est parce qu’ils sont à fonds dans la collecte de parrains et attendent le dernier moment pour tout mettre dans leur clé. Mais comme nous avons de l’expérience dans ce domaine après plusieurs désagréments subis, nous avons très tôt pris les devants”.