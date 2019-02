Paris mini concert : Aya Nakamura met le feu à la Tour Eiffel

La reine de la pop urbaine se produisait au premier étage de la Dame de fer, pour quelques centaines d’auditeurs invités par la radio NRJ. Habituellement, les stars de la variété ou du rock se produisent au pied de la Tour Eiffel, comme ce fut le cas un 14 juillet pour un certain Johnny Hallyday.

Mais au premier étage de la Dame de fer, face à un Paris tout illuminé, ce sont plutôt des artistes du classique qui font résonner les Quatre saisons de Vivaldi ou les valses de Strauss.

Hier soir, l’événement n’avait rien de classique. NRJ, la première radio musicale de France, avait réservé le salon Gustave Eiffel au premier étage pour permettre à la star de la RnB du moment, Aya Nakamura de se produire le temps d’un mini concert de 40 minutes, offert à quelques 250 auditeurs déjà conquis et chauffés une heure durant par un DJ.

Des spectateurs néanmoins méritants puisqu’il fallait d’abord réussir un mini parcours du combattant : récupérer de précieux tickets et bracelets après avoir passé un SAS de sécurité et présenté sa pièce d’identité au rez-de-chaussée puis grimper les 350 marches ou bien opter pour l’ascenseur où se grouillaient également les touristes étrangers venus visiter Paris et les amoureux de la Saint-Valentin en quête d’un lieu romantique pour se bécoter. Soit 45 minutes en moyenne avant d’atteindre un lieu tout de même féerique pour assister à un concert. Aya n’a qu’à se mériter…

A 21 heures, ses deux sœurs à ses côtés mais en retrait, la chanteuse arrivait sur scène et pouvait immédiatement mesurer sa côté de popularité puisque dès les premières notes, la salle chantait en chœur avec elle : Pookie, Mes copines, Ca fait mal, La dot, Oula et l’incontournable Djadja...elle enchaînait les tubes entrecoupés de petites déclarations d’amour adressées au public.

Une communion parfaite faisant oublier ses déboires lors des précédentes cérémonies (elle est revenue bredouille des NRJ Music Awards en novembre et des Victoires de la Musique la semaine dernière). Et un bon échauffement avant d’attaquer sa tournée le 27 mars à Courbevoie…