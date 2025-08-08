Découvrez PariPesa Sénégal avec les best cotes et le top d’événements africains et internationaux. Téléchargez application Paris foot sur vos appareils Android et iOS.

Dès son lancement en 2019, PariPesa a su s’imposer rapidement sur le marché sénégalais. L’application Paris foot, qui est accessible au Sénégal, permet d’accéder aux grandes compétitions de football. Il s’agit du plus vaste choix de marchés des paris, en direct et avant-match. Très suivie en Afrique, elle est essentielle pour les parieurs du continent.

Pour les Amateurs de Football : Le Top des Paris !

Le football est le meilleur pari du moment, avec un grand nombre d’événements annuels (17 % des matchs parmi +60 sports). Découvrez les “Top Paris” qui feront vibrer vos soirées foot, des ligues majeures aux compétitions internationales, tout en bénéficiant d’une interface intuitive.

Ligne : Toutes les cotes et les paris disponibles avant-match.

Multi-LIVE : Suivez et pariez sur plusieurs événements en direct simultanément sur un seul écran.

Pari en direct : Cotes mises à jour instantanément.

Paris Combinés du Jour : Plus de paris, plus de gains

Des Cotes Optimales pour Maximiser Vos Gains

Les cotes déterminent le montant de votre paiement en cas de pari gagnant. Par exemple, une cote décimale de 1,2 signifie que vous recevez 120 % de votre mise en cas de victoire. C’est le meilleur retour attendu sur le football.

Une Large Gamme de Paris et d’Événements

Paris sur les matchs locaux et internationaux.

Plus de 6 000 événements sur la plateforme pour faire plus de bénéfice.

Ligne Misez local. Vibrez Lions Téranga!

Au-delà des grandes scènes internationales, c’est dans les stades près de chez vous que bat la passion la plus authentique. Soutenez vos équipes locales et pariez pour gagner ensemble!

Ligne Cotes des Champions

Découvrez les meilleurs événements quotidiens pour l’été 2025 : des ligues majeures et des compétitions internationales.

Pariez sur les issues clés des tournois :

La victoire finale

Le finaliste

La deuxième place

Installez Le Meilleur: Best App PariPesa En Afrique

Une expérience utilisateur simple et harmonieuse, toujours à jour et parfaitement adaptée à tous les supports.

Téléchargement et Installation pour iOS

Cette appli permet d’optimiser l’utilisation, permettant ainsi d’accéder à l’intégralité de l’offre des contenus en direct, sur iPhone et iPad. Le téléchargement se fait depuis l’AppStore (sélectionnez le pays Nigéria dans les paramètres).

Installation Simplifiée pour Android

Le téléchargement est simplifié sur le site web de PariPesa, car l’application n’est pas présente sur Play Store. Il est cependant nécessaire de vérifier l’option « Sources inconnues » dans les paramètres de votre mobile afin de suivre les instructions de fonctionnement du fichier de mise en service.

PWA : L’App Mobile Instantanée, Guide d’Installation

La PWA propose les performances et l’intégration d’une application native. Pour l’installer PWA, ouvrez le site dans un navigateur, attendez la page complète, trouvez l’icône d’installation, ajoutez-le sur l’écran d’accueil ou installez-le.

N’attendez plus ! Pariez et gagnez au football !