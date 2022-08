«Nous, la coalition ‘‘’’, nous disons au peuple sénégalais que nous ne serons que du côté d’une opposition forte, qui ne soit la propriété de personne, dont personne ne se jouera, une opposition incorruptible, une opposition véridique, une opposition du savoir, une opposition disciplinée qui aime le Sénégal (…) On n’ira pas à l’Assemblée nationale pour des ambitions personnelles. On y ira pour le Sénégal. Ce qui fait le retard de l’Afrique, c’est qu’on s’interroge sur le nombre de mandats mais pas sur ce qu’on fait du mandat. Nous ce qui nous intéresse, c’est ce qu’on va faire de la confiance des sénégalais. Donc, la position et le statut que nous aurons, c’est une posture véridique, comme le veulent les sénégalais.”

Encrage dans l’opposition

“Donc je voudrais réaffirmer notre encrage dans l’opposition, poursuivre le travail que nous avons commencé au niveau de l’Assemblée nationale, en demandant au gouvernement du Sénégal de mieux respecter les sénégalais. De mieux faire tout ce qu’il faut pour abréger les souffrances des sénégalais. Surtout des couches vulnérables qui, aujourd’hui, cherchent la queue du diable pour la tirer. Donc nous serons à l’Assemblée pour renvoyer cette institution à sa vocation première, celle qu’elle n’aurait jamais dû quitter, qu’est de contrôler l’action de l’exécutif, d’être une force de proposition de lois et surtout d’évaluer les politiques publiques.”