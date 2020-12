Un tribunal pakistanais a ordonné ce jeudi la libération de l’extrémiste pakistano-britannique condamné pour le meurtre du journaliste américain Daniel Pearl, kidnappé et décapité à Karachi en 2002. Cette décision de la Haute cour de la province du Sindh (sud) intervient plusieurs mois après que cette même cour a annulé la peine de mort d’Ahmed Omar Saeed Sheikh et acquitté trois autres hommes précédemment condamnés. Une procédure d’appel ouverte devant la Cour suprême du Pakistan pour contester ces acquittements a retardé la libération des condamnés, mais les avocats de la défense ont en parallèle attaqué leur détention dans le sud du pays.

Un djihadiste chevronné

Le tribunal a conclu qu’il n’y « a pas de raison valable pour les priver de liberté », selon Mahmood Sheikh, qui représente Omar Saeed Sheikh et ses coaccusés. « La libération peut avoir lieu aujourd’hui ou dans les 24 prochaines heures », a-t-il ajouté. Selon les mots de la Cour, les quatre hommes « doivent être libérés de prison dès la réception de cet ordre.» Ahmed Omar Saeed Sheikh, djihadiste chevronné passé par la prestigieuse université London School of Economics, était déjà connu pour des kidnappings d’étrangers lorsqu’il avait été arrêté puis condamné à mort pour l’enlèvement et le meurtre de Daniel Pearl.