annonce a été faite en réunion du Conseil des ministres de ce mercredi 29 avril 2020. Les enseignements et apprentissages reprennent le 2 juin prochain, selon le communiqué issu dudit conseil.

« Les Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle ont fait des communications sur la reprise des enseignements. Le Conseil a arrêté la date de reprise des cours, à compter du 2 juin 2020 pour les élèves en classe d’examen. S’agissant de l’Enseignement supérieur, le Conseil a recommandé aux académies, de réfléchir sur les modalités de reprise globale des enseignements dans la période du 02 et le 14 juin 2020 », lit-on dans le texte.