Ousmane Sonko reçu à l’hôtel King Fahd Palace par le président Umaru Sissoko Embalo

« J’ai répondu aujourd’hui à l’invitation du Président Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau et Président en exercice de la CEDEAO. Nous avons eu des échanges très profonds et avons partagé nos préoccupations sur les situations politiques intérieures de la Guinée, du Sénégal et des grands chantiers de la CEDEAO.

Je me réjouis de cette discussion franche et directe et remercie le Président Embalo pour ses égards ».

Ce sont les mots du leader de Pastef Ousmane Sonko après son entretien avec le président bissau-guinéen et par ailleurs, fraîchement président en exercice de la CEDEAO. Une information véhiculée, qui fait rapidement le tour de la toile.

Pour rappel, Ousmane Sonko lors des dernières élections présidentielles en Guinée-Bissau, avait soutenu le candidat Domingos Simoes Pereira, contrairement au Président Macky Sall, qui avait publiquement montré son adhésion aux choix politiques du candidat du Madem G15, qui avait finalement obtenu à l’issue du second tour, 53,55% des voix.