Ousmane Sonko dévoile le plan mis en place par Macky Sall pour le démolir (vidéo)

Lors de l’inauguration de la permanence de son parti à Pikine, coïncidant avec l’anniversaire du décès de la responsable Mariama Sagna, tuée à Keur Massar, Ousmane Sonko a révélé le plan mis en place par le régime et Macky Sall pour le démolir et l’empêcher de se présenter à toutes élections. Pour lui, il n’a plus d’adversaires, mais des ennemis.

« Il a dit qu’il a gagné alors qu’il gouverne, et nous, nous restons dans l’opposition. Il n’a pas aussi de moyens de pression sur nous car le seul moyen par lequel il tient ses adversaires politiques, c’est d’avoir un moyen de corruption ou de pression sur ces derniers. C’est la raison pour laquelle, le complot va continuer. Et ce complot va prendre d’autres dimensions, ce vendredi, à l’Assemblée nationale. Ce complot va débuter à l’Assemblée nationale, partir au tribunal, et revenir à l’Assemblée, encore repartir au tribunal. Parce que leur seul dessein, c’est de salir le casier judiciaire d’Ousmane Sonko afin qu’il ne puisse plus participer à une élection présidentielle », lance Sonko.

« Une seule et unique personne est derrière tout ce complot, et vous savez de qui je parle. Comme il a peur de (Sonko), il se réfugie derrière ses députés. C’est la raison pour laquelle il faut se tenir prêts et rester mobilisés. Car le combat ne fait que commencer. Ils ont bien compris que notre score de 15 à 16% à la dernière présidentielle va augmenter« , dit-il.