Ouest-Foire: La sureté urbaine démantèle un réseau de proxénétisme….

Les policiers de la Sûreté Urbaine (SU) de Dakar ont réussi un bon coup de filet avec le démantèlement d’une maison close qui enrôlait sa clientèle via un site de rencontres dédié principalement aux relations coquines et sexuelles.

Selon L’Observateur qui donne l’information dans sa livraison de ce jeudi, cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la prolifération de la prostitution clandestine et autres maladies sexuellement transmissibles.

Arrivé à la maison close située à Ouest-Foire, l’agent “lièvre” rencontre la maquerelle identifiée sous le nom de Khady Diagne. Après avoir marchandé le prix de la passe, il est mis en rapport avec la recrue nommée Marième Diop.

Arrêtées avec plus de 100 préservatifs dont 6 déjà utilisés, les mises en cause ont reconnu, sans ambages, les faits de diffusion d’images obscènes à caractère pornographique, d’incitation à la débauche et de proxénétisme.