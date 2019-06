OUEST-FOIRE : LA VOYAGISTE ABY THIAM RETROUVÉE MORTE DANS SON APPARTEMENT

La voyagiste Aby Thiam, spécialisée dans le convoi de pèlerins à la Mecque, a été retrouvée morte dans son appartement, sis à la cité Sita de Ouest-Foire. Selon l’Observateur qui donne l’information, les circonstances de la disparition de la défunte restent encore non élucidées.

OUEST-FOIRE : LA VOYAGISTE ABY THIAM RETROUVÉE MORTE DANS SON APPARTEMENTLa défunte, âgée de 68 ans, vivait seule dans son appartement et, elle a été vue pour la dernière fois par les voisins, le lundi 27 mai dernier. Depuis, elle n’avait plus donné de ses nouvelles. Les voisins se sont édifiés sur le sort macabre de la voyagiste, ce samedi, après qu’une odeur nauséabonde s’est mise à polluer toute la maison au grand dam des voisins. Qui, cherchant à y voir plus clair, ont réalisé que la senteur provenait de l’appartement de la voyagiste. Informés, les éléments de la Brigade de la foire ont rappliqué dare-dare. Ils ont défoncé la porte. La suite se passe sans commentaire.

Le corps sans vie, en état de putréfaction avancé , est découvert allongé dans sa chambre. Après les constations d’usage, les pandores n’ont relevé aucune violence ni de plaie sur la dépouille. Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances de la mort de la dame Aby Thiam.

Vous pouvez réagir à cet article