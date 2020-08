Orages et pluies sur le Sud,l’Est et le Centre-Est, cet après-midi

Des orages et pluies d’intensités variables se manifesteront sur les régions Sud, Est et Centre-est (Kaffrine, Tambacounda), au cours de cet après-midi et durant la nuit, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Ailleurs vers le Centre, précise-t-elle dans son bulletin de prévision reçu à l’APS, des pluies faibles seront notées à Kaolack, Fatick, Diourbel et Linguère.

La chaleur diurne sera de mise sur toute l’étendue du territoire où les températures journalières atteindront des pics de 31°C sur le littoral et 36°C à Podor, signale-ton dans le document.

Les visibilités resteront globalement bonnes, renseigne la même source, ajoutant que les vents seront de secteur ouest à sud-ouest et d’intensité faible à modérée.

ASB/OID