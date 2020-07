Orages et pluies annoncés à l’Est, au Sud et au Centre

Des orages et pluies d’intensités modérées à assez fortes sont prévus sur les régions Est (Matam, Bakel, Kédougou, Tambacounda), Sud et Centre (Kaffrine, Kaolack, Fatick) durant cet après-midi et la nuit de lundi, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Les activités pluvio-orageuses intéresseront les régions Centre-ouest (Linguère, Diourbel, Fatick, Thiès et probablement Dakar) au cours de la journée du mardi, a-t-elle précisé dans son bulletin de prévision reçu à l’APS.

Malgré une légère baisse des températures diurnes sur la majeure partie du pays, la sensation de chaleur subsistera sur la zone Nord-est avec des températures maximales qui tourneront autour de 39° C, lit-on dans le document.

Les visibilités seront globalement bonnes, font savoir les prévisionnistes, soulignant que les vents seront de secteur Ouest à Sud-ouest et d’intensités faibles à modérées.