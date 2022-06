Il est quand même étonnant et avéré que tous ceux veulent déchirer le troisième Mandat de Macky délaissent l’argument juridique pour s’engouffrer soit dans une explication laborieuse et hasardeuse de texte (alinéa 2 de l’article 27) ou dans exercice de décorticage ou décodage hors contexte de Déclarations politiques que rien n’empêche d’être électoralistes et qui ne devaient émouvoir que de dilettantes, ou braconniers politiques, qui redoutent le challenge.

En République, rien de solide ou de durable ne saurait lier les citoyens et assurer une base de vie commune que la Loi. Dans ce cadre depuis le référendum constitutionnel de 2016, le Sénégal n’a qu’une seule loi fondamentale qui irradie l’arsenal juridique, les institutions, la vie politique et sociale du pays, c’est la constitution de 2016 et pas une autre et pour laquelle, seul le Conseil Constitutionnel est gardien et interprète. Alors en Démocratie et dans un Etat de Droit, de surcroit, vouloir refuser à un citoyen que des circonstances historiques conduiraient, sur une disposition de cette Constitution, à un besoin de clarification, ou plus grave vouloir s’employer à dénier au Conseil Constitutionnel, ses prérogatives et sa responsabilité, est non seulement une démarche attentatoire aux principes de la Démocratie, à l’ordre Républicain et gravement subversive Il est inadmissible dans une grande Démocratie, mature comme la nôtre, sur la base de désidératas politiques et des conjectures sordides, que des gens s’affichent dés à présent et publiquement comme de potentiels pyromanes sans qu’ils ne soient mis en demeure par les Patriotes et Démocrates de ce pays épris de paix et de justice.

La mienne est que avant les Elections Présidentielles de 2024, pendant et après, aucun chat ne devrait perdre le sommeil, aucune «mouche» non plus, la vie. Il faut que les uns et les autres cessent de se faire peur et respectent le peuple qu’ils convoquent à tout bout champ comme étant leur objet. En Démocratie, Celui-ci n’est avec quelqu’un qu’à travers les urnes, il faut éviter de manipuler le peuple car l’histoire a montré que ceux qui s’adonnent à ce jeu perfide et périlleux, même s’ils réussissent momentanément, ne tirent jamais les marrons du feu. ( Mali, Guinée, Soudan, Burkina). Une Démocratie même boiteuse vaut mieux qu’une tyrannie.

Sur la question du Droit, non seulement il y a la jurisprudence Abdoulaye Wade, mais du point de vue architecturale entre la constitution de 2001 et de 2016, celle de 2016 a l’avantage d’être juridiquement plus explicite pour le droit à un deuxième mandat de 5ans, question réglée dans un Article unique, que celle 2001 qui traitait la question sur deux Articles apparemment en conflit et en plus la limitation des mandats(5ans) avait précédé la prolongation du Mandat à (7ans). Celle de 2016 a tout fondu en un seul Article qui ne laisse aucune interprétation possible en Droit entre cause et effet.

Sur les principes du DROIT aussi ( caractère non rétroactif et impersonnel de la Loi) comme en légistique (l’art d’écrire la loi) la possibilité pour Macky Sall de candidater pour un deuxième mandat de 5 ans ne fait aucun doute au regard de l’Article unique (Art. 27) de la Constitution qui traite d’un seul coup à la fois ce qu’est le Mandat au Sénégal et le nombre de fois que l’on peut l’assumer, Nonobstant, l’euphémisme, voir la connotation propagandiste de l’époque, que véhicule, le pronom indéfini « Nul », celui-ci ne saurait s’articuler à autre chose que le Mandat de la présente Constitution (5ans) L’existence de tout autre mandat n’est qu’une vue de l’esprit de gens intéressés ou qui lorgneraient le Fauteuil Présidentiel.

Quand à l’adjectif « successifs » il aurait pu créer un doute d’interprétation, un cas d’école, s’il était détaché dans un article à part indépendant, mais le doute sur son articulation au Mandat de 5 ans et non à une situation précédente, n’est plus permis dans un même et unique Article. Tous ceux qui récusent le Droit au « troisième » mandat sont dans une posture de délit d’initiés et certains parmi eux dans l’émotion partisane et non dans le Droit pur et dur. Alors ira-t-on jusqu’à nous faire croire que Demain, un Président intérimaire de deux mois ou moins, ne pourra se présenter aux Elections présidentielles qu’une seule fois parce qu’il aura tout juste assumé un précédent « Mandat » de deux mois ? Non, soyons fair-play jusqu’au bout. C’est le prix de la Démocratie. En conclusion il faut que nous comprenions tous que la seule voie de la Démocratie est celle des urnes et non la Rue, le seul arbitre est le peuple et non un quelconque usurpateur. Il faut qu’on comprenne que la Finalité de la Politique, du parti politique qui en est un instrument, va au delà de la conquête du Pouvoir. Elle se mesure à l’aune de l’impact positif de l’action politique sur les masses, sur le bien être social.

A ce titre tous les patriotes, hors de l’émotion et des clivages, avertis et véridiques, qui aiment ce pays, au regard du bilan élogieux de l’homme et de ses alliés ( sécurité extérieure, désenclavement et retour de la paix en Casamance, Réhabilitation de toutes les cités religieuses, infrastructures, routières, auto-routières, ferroviaires, maritimes, hydrauliques, portuaires, aéroportuaires, immobilières, sportives, sanitaires, équipements ruraux, militaires etc) ne devraient pas s’offusquer d’un deuxième Mandat de Cinq ans si d’aventure le Président le souhaitait, ne serait-ce que pour parachever certains chantiers et assurer une relève apaisée, le diable étant parmi nous et avec nous en politique. A sa place mieux que la Loi, je ferais une consultation populaire ainsi à l’appel du Peuple qui épouse les Arcanes de la Démocraties nul ne saurait se mettre de travers, nul ne saurait se dérober non plus pour causes de raisons personnelles.

Walmaakh, Observateur politique, [email protected]