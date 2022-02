Nous en rêvions. Ils l’ont fait. Les «Lions» du Sénégal sont rentrés dans la légende du sport en réalisant un immense exploit après leur victoire apothéotique en finale de l’édition 2021 de la Coupe d’Afrique des Nations.

En ramenant au Sénégal le trophée continental, vous avez offert un rêve à tout un peuple. Vous avez fait toucher les étoiles à 16 millions de Sénégalais en décrochant cette première étoile pour l’éternité. Sous les yeux du monde entier, vous avez victorieusement rugi du haut du toit de l’Afrique. Vous avez été tout simplement fabuleux en faisant basculer tout un pays dans une liesse qu’il n’avait jusque là, jamais connue.

En rassemblant tout le Sénégal, son Président de la République en tête, autour d’une si belle victoire et d’une si intense émotion collective, en portant si haut l’étendard national, vous avez symbolisé de manière exemplaire, les nouvelles ambitions de notre pays, actées par la nouvelle désignation du Sénégal à la Présidence de l’Union Africaine. Cette ferveur planétaire autour de votre victoire est un signe de la grandeur du pays auquel vous appartenez, et un symbole de son capital d’attraction.

Chers « Lions », vous venez tous d’horizons divers, certains parmi vous sont nés hors du Sénégal, mais vous avez, ensemble, écrit votre propre chapitre dans le récit national sénégalais, en mettant vos immenses talents et votre engagement sans faille au service de la défense de l’emblème national. Ce qui fait de votre triomphe historique de Yaoundé, un véritable acte de foi vert-jaune-rouge. L’AIBD salue et félicite l’ensemble de l’équipe nationale de football pour cet immense bonheur qu’elle vient de donner au Sénégal. Nous félicitons la FSF et nos « Lions » et vous adressons un grand merci pour l’ensemble de cette belle œuvre et pour ce moment unique que vous nous avez fait vivre.

L’AIBD félicite vivement le Président de la République, Macky Sall et le remercie chaleureusement d’avoir apporté son plein soutien à l’équipe nationale, à son coach Aliou Cissé et l’ensemble de son staff, à la Fédération et au Ministre des Sports, pour l’accomplissement de ce jour de gloire qui a marqué à jamais le football sénégalais. Nous témoignons notre gratitude et notre infinie reconnaissance au Chef de l’État, pour les récompenses octroyées et les hautes distinctions décernées aux « Héros de Yaoundé 2022 » qui ont incarné si haut, si fort, si loin et de si belle manière, les espérances et les valeurs de tout un Peuple.

Merci à tous ceux qui ont contribué à cette extraordinaire victoire derrière laquelle le Sénégal court depuis plus d’un demi siècle. Une mention spéciale au Peuple du Sénégal qui a montré avec une immense ferveur, toute la passion qu’il pouvait avoir pour son équipe et pour son pays. L’AIBD sa, par ma voix, dit encore un immense merci aux « Lions » pour avoir fait rayonner le Sénégal à travers le monde et pour le bonheur qu’ils ont imprimé dans nos cœurs.

Doudou Ka

Directeur Général

AIBD.SA