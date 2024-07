Les marchands ambulants sont prévenus. Le Premier ministre Ousmane Sonko est décidé à mettre un terme à l’occupation anarchique dans les marchés.

Il a, à cet effet, convié riverains et commerçants à une réunion tenue ce mardi à la Primature, rapporte Les Échos. Le journal précise que le chef du gouvernement a été très clair en présence des ministres de l’Intérieur, de la Microfinance et de l’administrateur de la DER : «Nous ne sommes pas dans une logique de réélection. Si on doit être réélu, on le sera. Mais, pour ce mandat qu’on nous a confié, nous ferons tout pour mettre ce pays sur les rails. Au terme de notre mandat, les Sénégalais apprécieront les résultats.»

Il martèle : «Autant nous n’accepterons pas que les riverains se fassent justice eux-mêmes, autant le commerçant ne peut pas se permettre de mettre en avant ses intérêts pour occuper la rue sous le prétexte qu’il travaille.»

Le leader du Pastef, parti au pouvoir, prévient que des instructions fermes ont été données contre les occupations anarchique : « On ne peut pas accepter qu’un vendeur, sous prétexte qu’il travaille, occupe le trottoir ou la chaussée de manière anarchique. Ce n’est pas parce qu’on veut travailler qu’on doit bloquer la circulation. Ce comportement ne sera pas toléré.»

Il annonce toutefois des mesures d’accompagnement. « Nous sommes à la recherche de solutions qui sont en phase de finalisation », a-t-il garanti.