Dans le cadre de sa mission régalienne d’assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, la police nationale a procédé, dans la nuit 22 au 23 mai 2021, à une opération de sécurisation de grande envergure dans certaines localités réputées criminogène de la capitale sénégalaise. Les effectifs engagés, en l’occurrence 322 éléments, 42 véhicules et 3 motos ont procédé à de nombreux contrôles qui ont abouti à la découverte et interpellation de 384 personnes ayant commis diverses infractions.

En effet, 265 personnes ont été interpellées pour vérification d’identité, 62 pour ivresse publique et manifeste, 11 pour détention et usage de chanvre indien et 11 pour racolage. En outre, les éléments de la police ont arrêté 3 personnes pour détention et trafic de chanvre indien. Ces derniers détenaient par devers eux 125 grammes de chanvre indien et 39 cornets. En sus, deux autres ont été interpellés pour détention et usage collectif de chanvre.

Selon toujours le bilan de la police, sept (7) individus ont été interpellés pour nécessité d’enquête, cinq (5) pour vagabondage et quatre (4) pour rixe sur la voie, cinq (5) pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit, (5) pour détention d’armes factice et (2) pour association de malfaiteurs et détention d’arme blanche.

De même deux autres individus ont été arrêtés pour, respectivement, meurtre et flagrant délit de vol. Les éléments de la police qui ont été déployés sur le terrain ont saisi deux (2) armes et 265 pièces d’identité. Ils ont mis en fourrière 64 véhicules et 143 motos. En sus d’une amende forfaitaire de 66 mille francs CFA.

«Nous le faisons pour d’abord rassurer les populations sénégalaises, les étrangers qui vivent au Sénégal, leur dire que la police nationale continue comme par le passé à sécuriser les personnes et leurs biens», rassure le commissaire divisionnaire Ibrahima Diop.