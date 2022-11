Les opérations combinées de la police et de la gendarmerie nationale, lancées vendredi dernier sous la supervision du ministre de l’intérieur, portent leurs fruits. Démarrées dans les régions de Dakar, Thiès et Diourbel et devant couvrir tout le territoire national, ces opérations de sécurisation, visant à lutter contre le grand banditisme, ont permis l’arrestation de plusieurs malfaiteurs.

En effet, plusieurs éléments des forces de l’ordre sont mobilisés dans les 3 régions. Ce, depuis les attaques à main armée à Diameniadio et à Auchan de Zac Mbao au cours desquelles, les malfrats ont ouvert le feu sur des gendarmes. Ainsi, depuis vendredi dernier, les opérations combinées de la police et de la gendarmerie ont permis de mener la vie dure aux malfaiteurs, durant 3 nuits.

Dans la nuit du 18 au 19 novembre 2022, 2215 éléments des forces de l’ordre ont investi les 3 régions. 1160 policiers et 185 gendarmes ont pris d’assaut les coins et recoins chauds de Dakar, 85 policiers et 55 gendarmes à Diourbel et 421 policiers et 309 gendarmes dans la région de Thiès.

Pour la première nuit, 1111 personnes ont été interpellées pour diverses infractions. Dans la nuit 19 au au 20 novembre 2022, 1659 éléments de la force publique ont été déployés dans les trois régions. 396 limiers et 300 pandores sont descendus dans les rues de la capitale pour lutter contre l’insécurité galopante, avec 473 arrestations. Dans la capitale du rail, 747 éléments des forces de défenses et de sécurité, dont 438 limiers et 309 pandores, y ont été déployé.

À l’issue de l’opération, 284 individus ont été mis aux arrêts. Dans la capitale du Baol, 216 éléments des forces sécurité, dont 100 policiers et 116 gendarmes, sont descendus dans les artères des différentes localités de la région. Ce qui a conduit à l’interpellation de 111 personnes. Au cours de cette deuxième nuit, 868 individus ont été mis aux arrêts pour divers délits.

Au cours de la dernière nuit d’opération de sécurisation, 1456 éléments ont été envoyés sur le terrain, dont 824 policiers et 632 gendarmes. À Dakar, ce sont 666 éléments, dont 365 limiers et 301 gendarmes, qui ont mené des opérations coup-de-poing ponctuées par 415 arrestations.

728 éléments, dont 309 gendarmes et 419 policiers ont traqué les bandits dans la région de Thiès. Ce qui conduit à l’interpellation de 129 individus pour diverses infractions pénales. Pour cette 3e nuit, 62 éléments des forces de l’ordre ont été déployés, dont 40 policiers et 22 gendarmes ayant conduit à 29 arrestations.

Ainsi, à l’issue des trois nuits d’opérations, 3424 policiers et 1906 gendarmes, soit un total de 5330 éléments des forces de défense et de sécurité, ont été déployés sur les trois régions.

C’est donc un total de 2552 personnes qui ont été mises aux arrêts pour plusieurs infractions dont le vol, l’offre et la cession de drogue, le défaut de permis de conduire, le racolage, la détention de faux billets de banque, l’homicide volontaire, le recel, les coups et blessures volontaires….

Aussi, plusieurs moyens matériels ont été déployés pour un tel résultat. Selon les promesses du ministre de l’intérieur, des opérations d’une telle envergure seront pérennes pour lutter contre l’insécurité.

L’observateur