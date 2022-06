Onze bébés morts à l’hôpital de Tivaouane : Mohamed VI exprime sa “vive émotion”

Le Roi du Maroc Mohamed VI exprime sa “vive émotion” et sa “compassion” suite au décès de 11 bébés dans l’incendie survenu au service de néonatologie de l’hôpital Mame-Abdou-Aziz-Sy de Tivaouane.

Dans un message, Mohamed VI présente ses condoléances au président Macky Sall et dit avoir appris avec “une vive émotion” la triste nouvelle du décès de 11 nouveau-nés dans cet incendie”, indique Maghreb Arabe Presse (MAP).

En cette “douloureuse circonstance”, souligne l’agence marocaine de presse, “le souverain présente ses sincères condoléances et sa profonde compassion au Président Macky Sall, aux mamans et familles endeuillées et au peuple sénégalais”.

Onze bébés ont trouvé la mort dans un incendie survenu mercredi dernier à l’hôpital Mame-Abdoul-Aziz-Sy de Tivaouane (ouest).