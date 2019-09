ONAS : Macky Sall veut la tête du DG Lansana Gagny Sakho

Au dernier Conseil des ministres, le Président Macky Sall a instruit le ministre de l’Eau et de l’Assainissement d’engager « l’audit technique de tous les ouvrages d’assainissement sous le contrôle de l’ONAS et d’entreprendre l’exécution d’un plan de réhabilitation des infrastructures concernées ».

Par ailleurs, il est reproché au DG de l’ONAS une communication « propagandiste » et une gestion nébuleuse des projets d’assainissements qui enregistrent des retards jugés inacceptables et principales causes des inondations dans certains quartiers à Dakar.